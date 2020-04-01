فيديو.. "ابن الوز عوام".. نجلة رضوى الشربيني تقلدها عبر "تيك توك"

"ابن الوز عوام".. هكذا وصف جمهور الإعلامية رضوى الشربيني، ابنتها، في أحدث ظهور لها وهي تقلد والدتها عبر تطبيق صناعة الفيديوهات "تيك توك".
ظهرت "تيا"، وهي الابنة الكبرى لرضوى الشربيني، وهي تتحدث عن الزوج الذي يمنع زوجته عن العمل قائلة، "يعني أنا النهارده مرتبطة براجل بيقولي لا فيه شغل ولا فيه تعليم أمال فيه إيه، فيه كنس فيه مسح فيه طبيخ فيه تفلية شعر عيال؟".
وقلدت "تيا" والدتها من إحدى حلقات برنامجها "هي وبس"، والذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، وشاركت رضوى الشربيني المقطع المصور مع متابعيها وجمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "رضوى" في تعليقها على الفيديو، "أكيد هي دي النتيجة لما تبقى بنت رضوى الشربيني بذات نفسها"، ليلقى الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "ابن الوز عوام"، و"ما شاء الله زي العسل"، و"نسخة منك ربنا يخليهالك".
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