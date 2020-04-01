لماذا يصيب فيروس كورونا الرجال أكثر من النساء؟

ذكرت دراسات حديثة، أن عدم اهتمام الرجال بغسيل أيديهم مثل النساء وراء إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد أكثر من حواء.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن شبكة "CNN"، أشارت إحدى الدراسات التي أجريت على 3749 رجلًا وامرأة، إلى أن نحو 15% من الرجال لا يغسلون أيديهم على الإطلاق، مقارنة بـ7% من النساء، كما أن 50% من الرجال يستخدمون الصابون، مقارنة بـ78% من النساء.

واستعانت دراسة أخرى بأجهزة لاسلكية في محطة استراحة على أحد الطرق السريعة لتسجيل عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى المرحاض واستخدموا مضخات الصابون، لتبلغ نسبة الرجال 31% مقابل 65% من النساء.

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وأوضحت دراسة أخرى أن النساء أكثر اهتمامًا من الرجال بغسل أيديهن بنسبة 50% وأن اهتمامهن بأساليب الوقاية من الأمراض والفيروسات أعلى بشكل كبير.

طرق غسل اليدين بشكل صحيح

وغسل اليدين بشكل صحيح ودوري، من أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويجب أولًا غسل اليدين بالماء الجاري قبل إغلاق الصنبور وفرك اليدين جيدًا بالصابون مع التأكد من وصول الصابون إلى الأظافر وبين الأصابع، ثم فتح الصنبور مرة أخرى لشطف اليدين جيدا قبل تجفيفهما بواسطة منشفة نظيفة، لتستغرق هذه العملية 20 ثانية.