الامارات | بالفيديو.. رسالة فنانة إماراتية من داخل الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رسالة فنانة إماراتية من داخل الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة الإماراتية، فاطمة الحوسني، عن وجودها بالحجر الصحي في أبوظبي، منذ يوم الخميس الماضي، ووصفت ذلك بـ«الواجب الوطني» الصرف، الذي يحتم اليوم أن تؤديه بإخلاص وتفانٍ والتزام بالضوابط الصحية.

ووجهت، في مستهل حوارها مع «الإمارات اليوم»، رسالة إلى جميع زملاء المهنة بأن يكونوا على قدر المسؤولية: «لا تغالطوا جمهوركم، الالتزام اليوم شعار المرحلة»، موضحة أنها عزلت نفسها بحرص لمدة ثلاثة أسابيع في الكويت قبل قدومها إلى وطنها الغالي، وستكمل قريباً فترة الشهرين التي لم تستطع فيها رؤية أهلها، إلا أنها تعتبرها محنة عابرة.

التفاصيل في «الإمارات اليوم» غداً