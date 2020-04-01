مساهمات مصممي الأزياء والعلامات التجارية في معركة مكافحة "كورونا"

اضطر العديد من مصممي الأزياء والعلامات التجارية في العالم إلى إغلاق متاجرهم وإيقاف عروضهم وذلك بسبب جائحة وباء كورونا المستجد، ومع ازدياد الإصابات ونفاد الاقنعة والقفازات والمعقمات، قامت العديد من الماركات التجارية والشركات المالكة بتشغيل مصانعها لإنتاج الإمدادات التي يحتاجها عمال الرعاية الصحية والمرضى، مثل الأقنعة وأثواب المستشفى ومعقمات اليدين.

تعرفي معنا على مساهمات مصممي الأزياء والعلامات التجارية في معركة مكافحة الوباء الخطير:

أليس + أوليفيا

كشفت ستايسي بينديت المديرة الإبداعية لعلامة "أليس + أوليفيا" في تغريدة على حسابها في تويتر أن العلامة التجارية تعمل على إنتاج أقنعة لتتبرع بها للمستشفيات في نيويورك.

Allbirds

تبرعت علامة "Allbirds" بما مجموعه 500.000 دولار من الأحذية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، كما قدمت العلامة التجارية أيضا خيار شراء زوج واحد مقابل التبرع بزوج إضافي للعملاء الذين يرغبون في أن يصبحوا جزءا من مبادرة التبرع.

براندون ماكسويل

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يبحث فريق براندون ماكسويل عن المنسوجات الطبية المناسبة لصنع أثواب للأطباء والممرضات الذين يعالجون مرضى كورونا المستجد، كما يهدف إلى إنشاء أقنعة وقفازات طبية عندما يحصل على المعلومات الكافية حول كيفية تصنيع هذه المستلزمات.

وكتب في منشور على حسابه في إنستغرام: "من المهم بالنسبة لنا أن نتحد الآن ليس فقط من أجل بعضنا، بل ولأجل المجتمعات التي تعتمد علينا".

Chargeurs

تنتج الشركة الصناعية الفرنسية المطهرات والأقنعة الواقية في مصانعها، و تهدف الشركة إلى إنتاج خمسة أطنان من مطهر اليد ومليون وحدة من الأقنعة كل أسبوع.

كريستيان سيريانو

يعمل كريستيان سيريانو وفريقه المتخصص في الخياطة لإنتاج أقنعة واقية لمستشفيات مدينة نيويورك بعد تواصله مع حاكم نيويورك أندرو كومو.

ويهدف المصمم وفريقه إلى إنتاج 1,000 قناع في غضون أيام قليلة، كما يهدف إلى تصنيع أثواب للعاملين في المستشفيات، لكنه ينتظر تلقي المتطلبات القانونية بشأن ما يُسمح للطاقم الطبي بارتدائه.

Coty Inc.

تقوم شركة التجميل بإنتاج مطهرات اليد في بعض مواقع التصنيع الخاصة بها لتوزيعها مجانا على الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ.كروكس

أطلقت العلامة التجارية للأحذية مبادرة الهبة؛ إذ تقدم أزواجا مجانية من الأحذية للعاملين في مجال الرعاية الصحية. ويمكن لهؤلاء الأفراد المشاركة في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية، والذي سيبدأ في قبول الطلبات عند الظهر كل يوم، كما تبرعت بمئة ألف حذاء لمرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

Detroit Sewn

استغلت دار الخياطة التي يوجد مقرها في ديترويت مصانعها لإنتاج أكثر من 200,000 قناع طبي للمستشفيات المحتاجة.

دروم

تقوم علامة الأزياء الإيطالية بإنتاج أقنعة للمستشفيات الإيطالية في مصنعها خارج توسكانا.

إيدي باور

تعمل العلامة التجارية Eddie Bauer في سياتل على تغيير قدرتها الإنتاجية لتصنيع أقنعة N95 والأقنعة الجراحية. وسيتم التبرع بالأقنعة إلى قسم خدمات المؤسسة التي ستوزع الإمدادات على مرافق الرعاية الصحية المحتاجة في ولاية واشنطن.

إيلين فيشر

دخلت إيلين فيشر في شراكة مع النائب كارولين مالوني (نيويورك) ومؤسسة التنمية الاقتصادية لإنتاج الأثواب الطبية والأقنعة وغيرهما من المستلزمات الأساسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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Estée Lauder Cos.

قامت شركة التجميل بإعادة فتح مصنعها في ميلفيل بولاية نيويورك لإنتاج مطهر اليد لعمال الرعاية الصحية.

يوجينيا كيم

تعمل مصممة الإكسسوارات يوجينيا كيم مع مصانعها في تايوان لتصنيع أقنعة قابلة للتدوير وأقنعة جراحية وأقنعة N95.

Fast Retailing

قامت الشركة الأم لمتجر البيع بالتجزئة السريع يونيكلو بالحصول على 10 ملايين قناع واقٍ من شركائها في الصين لتوزيعها على المرافق الطبية ذات الأولوية العالية في جميع أنحاء العالم.

جورجيو أرماني

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تقوم مجموعة أرماني بتحويل جميع مواقع إنتاجها الإيطالية لإنتاج ملابس طبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

غلادسون

تقدم الشركة المصنعة للأقمشة الراقية والتي يقع مقرها في نيويورك نسيجًا قطنيًا طبيًا إلى الخياطين والمصممين لإنتاج مليون قناع، ومن بين العلامات التجارية التي التزمت بالفعل بإنتاج الأقنعة باستخدام القطن نذكر "Dara Lamb" و "Mark Allen Clothiers".

هانس

قامت شركة الملابس Hanes بتعديل بعض منشآتها لإنتاج أقنعة واقية، وفقًا لبيان نشرته العلامة التجارية على حسابها في إنستغرام.

هيكي فريمان

بدأ مصنع الشركة في روتشستر، نيويورك، بصناعة أقنعة واقية للطاقم الطبي في مستشفى روتشستر العام، بعد أن اتصل المركز الطبي بالشركة للحصول على المساعدة، وقد أنتج المصنع، الذي تم إغلاقه بسبب الفيروس، 1,400 قناع في اليوم الأول في الـ 23 من مارس، و 3,000 قطعة للإنتاج في وقت لاحق من الأسبوع ذاته.

إنديتكس

قامت "Inditex"، الشركة الأم لشركة زارا، بتحويل مواقع إنتاجها لتصنيع الأثواب الواقية، كما قامت بتأمين أقنعة للحكومة الإسبانية من خلال شبكة الإمداد الخاصة بها مع الصين.

كيرينج

ذكرت المجموعة الفاخرة في الـ 22 من مارس أن علامتيها التجاريتين بالنسياغا وسان لوران تخططان لتصنيع أقنعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، واشترت كيرينغ أيضًا 3 ملايين من الأقنعة الجراحية المستوردة من الصين لتوزيعها على الخدمات الصحية الفرنسية.

وعملت غوتشي أيضا مع سلسلة التوريد الخاصة بها للتبرع بـ 1.1 مليون قناع جراحي و 55,000 من الأثواب الطبية لعمال الرعاية الصحية في منطقة توسكانا في إيطاليا.

لوريال

أطلقت لوريال مبادرة في أوروبا لمحاربة "COVID-19"، حيث ستنتج علامتاها التجاريتان La Roche-Posay و Garnier مطهرات اليد لتتبرع بها للمستشفيات الفرنسية والأوروبية ودور التمريض والصيدليات.

لا بيرلا

تبرعت شركة الملابس الداخلية الإيطالية بـ 10,000 قناع للمناطق المتضررة في بولونيا.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton

أعلنت المجموعة الفاخرة في الـ 15 من مارس أنها ستقوم بتصنيع معقمات اليدين في جميع معاملها لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل، والتي سيتم توزيعها على السلطات الصحية الفرنسية.

وكشفت الشركة لاحقا أنها قدمت أيضا 10 ملايين من الأقنعة للمستشيفات الفرنسية بعد استيرادها من الصين.

مايكل كوستيلو

قام مصمم الأزياء المقيم في لوس أنجلوس مايكل كوستيلو وفريقه بإنتاج 20,000 قناع واقٍ للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومستشفيات المدينة، وقد صمم قناعًا وقائيًا من مزيج من قماش النايلون والقطن مع فعالية ترشيح الهواء بنسبة 70% إلى 74%، وفقًا للعلامة التجارية.

نيكول ميللر

تستخدم مصممة الأزياء ومقرها نيويورك نيكول ميللر موارد شركتها لإنتاج أقنعة واقية وأثواب المستشفى.

برابال غورونغ

كشف المصمم برابال غورونغ أن فريقه يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على خطة لإنتاج الإمدادات الأساسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

برادا

تقوم دار الأزياء الإيطالية بتصنيع 80,000 وزرة طبية و 110,000 قناع واقِ في مصنع مونتوني بإيطاليا لتوزيعها على العاملين في مجال الرعاية الصحية، يأتي هذا بعد أن أوقفت الحكومة الإيطالية جميع أنشطة التصنيع غير الضرورية في البلاد حتى الـ 3 من أبريل.

Reformation

تعاون عمدة لوس أنجلوس إريك جاريت مع العلامة التجارية للأزياء الجاهزة لإطلاق مبادرة لوس أنجلوس للحماية، التي تحفز مصنعي الملابس في المدينة لإنتاج أقنعة واقية.

وتعمل العلامة التجارية على تجنيد منتجي ملابس آخرين في لوس أنجلوس لتصنيع الأقنعة، و هدف المبادرة هو إنتاج خمسة ملايين قناع واقِ.

سلفاتوري فيراغامو

تنتج العلامة التجارية الإيطالية أكثر من 100,000 قناع واقٍ و 50,000 وحدة من المطهرات للتبرع بها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في توسكانا.

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