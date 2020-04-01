5 دقائق فقط في المنزل لتتعلّمي تطبيق ظلال العيون

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:42 مساءً - خبير التجميل اللبناني محمد حرب Mhammad Harb يقدم لك الخليج 365 5 خطوات بسيطة وسريعة لتطبيقها في الحجر المنزلي من أجل الحصول على مكياج عيون بارز، في الوقت الذي تستخدمين فيه الكمامات الطبية لحماية نفسك من فيروس كورونا.

لا تدعي الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تهدد جمالك، فاتبعي هذه الخطوات التي بإمكانك تطبيقها بمفردك في المنزل.

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تأسيس مكياج العينين

مكياج العيون



أولًا، يجب تأسيس مكياج العينين بكمية قليلة من خافي العيوب، أو ما يسمى بـ الكونسيلز Concealer وضعيه على كامل العين؛ كي تحصلي على لون موحد للجفن، وهو أيضًا يسمح لظلال العيون بأن يتماسك أكثر ويبرز ألوانه.

خبير المكياج محمد حرب ينصحك باستخدام لون البيج الفاتح لتثبيت وإضاءة منطقة أسفل الحاجب، مدمع العين، وبذلك بإمكانك تسهيل عملية الدمج!

خذي القليل من مسمّر البشرة أو البرونزر Bronzer، ومدّيه على كامل العين من الأعلى والأسفل، مستعينة بفرشاة دمج.



ادمجي الأيلاينر

دمج الظلال



ارسمي خط آيلاينر باستخدام قلم الكحل الأسود وأدمجيه بفرشاة دمج صغيرة؛ كي تحصلي على سحبة للعين بطريقة غير محددة.

وإذا أردت الحصول على نتيجة Smokey Eyes ينصحك محمد حرب Mhammad Harb بوضع الكحل الأسود داخل الجفن، وإذا كنت من السيدات اللاتي يفضلن اطلالة طبيعية أكثر، فاستخدمي لونًا فاتحًا داخل العينين كالبيج أو الأبيض.

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إذا أردت الحصول على عينين أكبر، لك السر!

توسيع العين



أدمجي طرف العين باستعمال ظلال العيون باللون البني الداكن؛ كي تجمعي الجنب الخارجي للعين من الأسفل والأعلى.

أنهي مكياج العيون بطبقة كثيفة من الماسكارا Mascara.



بهذه الخطوات الـ 5 تحصلين على عينين جميلتين، خصوصًا وأن استخدام الكمامات الطبية للحماية من فيروس كورونا يخفي الكثير من جمال وجهك، فاحرصي على تطبيق هذه الخطوات البسيطة.

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