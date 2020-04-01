كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:42 مساءً - دخلت ثورة الخلايا الجذعية للشعر إلى عالم التجميل وأصبحت علاجًا لتساقط الشعر وبل حلًّا للصلع عبر اقتطاف جزء من البصيلة وإعادة زراعته.

في ما يلي نقدّم لكِ دليلاً يعرّفكِ على الخلايا الجذعية للشعر، بالإضافة إلى خلطة طبيعية تحارب تساقط الشعر ويمكن اعتبارها بديل الخلايا الجذعية في العناية بالشعر.

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ما هي الخلايا الجذعية؟

الخلايا الجذعية للشعر

الخلايا الجذعية هي خلايا تتميز بقدرة هائلة على الانقسام والتشكل بحيث تتحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا بحسب الوسط الذي تتواجد فيه.

تُعتبر لخلايا الجذعية نوعاً من أنواع نظم الإصلاح الذاتية للجسم وتعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس لذا فهي تساعد في علاج تساقط الشعر ومفيدة حتى في حالات الصلع الوراثي.

وتتميز الخلايا الجذعية في أنّها خلايا غير متخصصة قادرة على تجديد نفسها من خلال الانقسام الخلوي كما أنّها قادرة على التوقف عن الانقسام لفترات طويلة بحسب حاجة الجسم ويمكن أن تستحث في ظروف خاصة لتتحول إلى نسيج معين مخالف للنسيج الذي نشأت فيه.

وللاستفادة من مزايا الخلايا الجذعية فقد بدأ العلماء يبحثون في كيفية تنميتها وتحويلها إلى أعضاء أخرى وقد دخلت هذه التقنية إلى عالم التجميل في أوسع أبوابه.

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زراعة الشعر بالخلايا الجذعية

الخلايا الجذعية للشعر

اكتشف العلماء طريقة جديدة في علاج تساقط الشعر بالخلايا الجذعية وتعتمد هذه الطريقة على انتقاء بصيلات قادرة على الانقسام لتنتج أكثر من شعرة في نفس فجوة خروج الشعر، واقتطاف جزء من البصيلة وإعادة زراعته بحيث يمكن أن ينتج عدد من الشعيرات في مرة أخرى عند زراعته وتعود البصيلة لتجديد نفسها مرة أخرى. ويكون الناتج من هذه التقنية هو ثلاث أو أربع شعرات لكل بصيلة مزروعة بالإضافة إلى تجدد الشعيرات المنقولة، أي أنها تحقق نتيجة مضاعفة.

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خلطة بديل الخلايا الجذعية للشعر

خلطة للشعر





المكونات:

حبة جوز هند متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.



الطريقة:

طحن حبة جوز الهند وعصرها لاستخراج الحليب (حليب جوز الهند).

إضافة بذور الحلبة إلى الحليب، وتركها مدّة 1-2 ساعة منقوعة.

خلطها في الخلاط الكهربائي.

وضع الخليط على فروة الرّأس والشّعر، وتركه مدّة 20 دقيقة.

شطف الخليط عن الشّعر وغسل الشّعر بالشّامبو. تكرار الخلطة مرّتين أسبوعيّاً.

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