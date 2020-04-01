سنفرة القهوة التركية للجسم.. استفيدي من الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:42 مساءً - يقول البعض إنّ سنفرة القهوة التركية للجسم هي العدوّ الأوّل السيلوليت، فهي تحارب الدهون المُتراكمة تحت البشرة وتشدّ الجلد وتمدّه بالمواد المضادّة للأكسدة التي من شأنها العناية بالبشرة ومنع ظهور السيلوليت مرّةً أخرى.

لذا، ولأنّ النساء يعنين من مشكلة السيلوليت على نطاق واسع فقد يجديكِ نفعًا أن تتعلّمي على طريقة تحضير سنفرة القهوة التركية للجسم بالإضافة إلى الاطلاع على فوائد القهوة التركية على البشرة فيما يلي.

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ماذا تعني سنفرة البشرة؟

سنفرة البشرة

سنفرة البشرة هي روتين جمالي يُعنى بنظارةِ الوجه ونعومة الجسم، إذ تعمل ماسكات السنفرة للوجه والجسم على مجابهة النتائج السلبية التي تسببها العواملِ الجّويةِ المحيطةِ والمتغيّرة، فتعاني النساء من جفافِ البشرةِ واسودادِ لونها، من هنا جاء دور كريمات وخلطات السنفرة التي تعملُ على تفتيحِ البشرةِ وزيادةِ نعومتها، والتّخلصِ من خلايا الجّلدِ الميّتةِ المتراكمةِ على البشرة.

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خلطة سنفرة القهوة التركية للجسم

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سنفرة القهوة





المكونات:

كوب من القهوة.

ستّ مَلاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث مَلاعق كبيرة من الملح أو السكر حسب الرغبة.





الطريقة:

امزجي القهوة مع السكر أو الملح، ومن ثمّ ضيفي زيت جوز الهند إلى الخليط، واخلطيه جيداً.

دلّكي المناطق المراد وضع السنفرة عليها قبل الدخول إلى الحمام باستخدام فرشاة جافة، لتحفيز تدفّق الدم إلى المناطق المطلوبة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

دلّكي المناطق باستخدام السّنفرة بحركةٍ دائريّة وبخفّة وذلك قبل الشطف.

كرّري هذه العمليّة كل مرة عند الاستحمام لتحقيق أقصى استفادة مُمكنة.

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فوائد سنفرة القهوة التركية للجسم

سنفرة القهوة

تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة. تحد من نسبة الإصابة بسرطان ﻿الجلد﻿. تساهم في الحد من البقع السوداء وأثار حب الشباب والحبوب الظاهرة على الوجه. تعمل مادة الكافيين على الحفاظ على صحة البشرة وتعيد إشراقها وتمنحها النضارة والحيوية. تعمل القهوة التركية على شد البشرة. تساعد القهوة التركية على ترطيب البشرة وشدّها. تمنع ظهور الرؤوس السوداء وتغلق مسام الوجه.



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