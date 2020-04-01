تسريحات النجمات العربيات في الحجر الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:42 مساءً - خلال فترة الحجر المنزلي بسبب تفشي فايروس كورونا، تنوعت تسريحات نجمات العالم العربي بين تسريحة ذيل الحصان والريترو والكعكة والشعر المبعثر وغيرها كل حسب ذوقها. تابعي المزيد: بلوجرز انستقرام أبدعن بالمكياج خلال الحجر المنزلي نجوى كرم بتسريحة الريترو في الحجر المنزلي

وهنا نستعرض بعضها لتختاري التسريحة الأجمل والأشهر بين النجمات العربيات في الحجر المنزلي:

نور عريضة بتسريحة ذيل الحصان في الحجر المنزلي

نور عريضة نشرت صورة لها عبر انستقرام في فترة الحجر المنزلي وتبدو بتسريحة ذيل الحصان.





كما ان كارن وازن اختارت تسريحة الظفائر الناعمة في فترة الحجر المنزلي ونشرت صورتها السيلفي عبر انستقرام.



سيرين عبد النور بتسريحة منسدلة في الحجر المزلي

أما النجمة سيرين عبد النور اختارت تسريحة الشعر الأملس على الكتفين في فترة الحجر المنزلي مثلها مثل النجمة نانسي عجرم.



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وظهرت النجمة نجوى كرم بتسريحة الريترو في فترة الحجر المنزلي كما هو حال الفاشينيستا العنود بدر.





ونشرت الفاشينيستا آسيا عاكف صورتها بتسريحة الشعر المبعثر عبر انستقرام خلال فترة الحجر المنزلي.

Advertisements دانا جبر بتسريحة الشعر الكاريه المنسدل في الحجر المنزلي



واختارت النجمة السورية دانا جبر تسريحة الكاريه الناعمة في فترة الحجر المنزلي من خلال صورتها التي نشرتها عبر انستقرام.



كما ان النجمة ماريتا عاصي الحلاني ظهرت بتسريحة الكعكة في فترة الحجر المنزلي وهي تحمل كلبها الصغير تابعي المزيد: نجمات اخترن الجينز في الحجر المنزلي خطوة بخطوة لتسريحة الضفيرة الجانبية..شاهدي الفيديو

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