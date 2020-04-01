أغرب اطلالات فساتين نجمات هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:42 مساءً - هناك العديد من النجمات اللواتي لا يخفين جراتهن في اختيار تصاميم غير كلاسيكية في المناسبات الهامة ولكنها في أغلب الأوقات تضعهن على لائحة الأقل أناقة ومع ذلك تدخلهن في تاريخ اللحظات الموضوية التي لا تنسى. من هنا، جمعنا لك أغرب إطلالات نجمات هوليوود في المناسبات الهامة في العقود الماضية.

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- لايدي غاغا وفستان اللحمة: فستان للسجادة الحمراء مصنوع من اللحم؟ أخذتها لايدي غاغا في مفاجئ الى لوك جنوني حين غطت نفسها باللحم النيئ في حفل توزيغ جوائز 2010 MTV VMA's.





لايدي غاغا









- كايتي بيري في فستان الثريا: قررت كايتي بيري أن تتحول الى ثريا متنقلة في حفل الميت غالا في العام 2019.





- سيلين ديون والبذلة المقلوبة: قررت المغنية أن تقلب الموازين حين ارتدت بذلة بالمقلوب في حفل توزيع جوائز الأوسكار في العام 1999.







نيكي ميناج







- نيكي ميناج في لوك الدمية الغريبة: في حفل الـ VMAsأطلت ميناج بلوك تضمن لعب محشوة بالقطن، خف، قلادة على شكل آيس كريم وضمادات حول رجليها.



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- ريهانا في فستان البتلات: لحفل الميت غالا في العام 2017، ارتدت المغنية فستان من Comme de Garcons مصنوع من الكثير من بتلات الورود الضخمة للحظة موضوية لا تنسى.









ريتا أورا





- ريتا أورا وروب الإستحمام: قررت أورا أن توفر على نفسها عناء البحث عن فستان فاخر وأطلت على السجادة الحمراء بروب الإستحمام مع كعب عالي براق.





- صولانج نولز وفستان الفضاء: كانت فكرة حفل الميت غالا في 2015 مكرسة لتكريم الموضة الصينية وصولانج نولز تركت بصمتها بفستان مستوحى من الفضاء من Giles.







زندايا







- زندايا في فستان الفراشة: النجمة اختارت فستان على شكل فراشة من موسكينو للعرض الأول لفيلم The Greatest Showman.





- كريستينا أغاليرا في لوك الحمامة: في حفل BAZAAR's 2018 Icons، اختارت أغاليرا أن تطل على شكل حمامة بفستان من الريش الأبيض بالكامل.





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كيم كارداشيان









- كيم كارداشيان في فستان الدولارات: ليس مستغرباً أن تختار كيم لوك مؤلف من الدولارات، فهي مصنوعة من المال!





- سارة جيسيكا باركر في لوك الإمبراطورة: هي تعشق أكسسوارات الرأس غير التقليدية وقد بدت كإمبراطورة في هذه الإطلالة في حفل الميت غالا في 2018.





سارة جيسيكا







- Cardi B في فستان ثقيل: فستان هذه النجمة من Thom Browne الذي ارتدته الى حفل الميت غالا في 2019 كان ثقيلاً للغاية، ما استدعى فريق كامل من الرجال لحمل القطار حتى تتمكن من السير فيه.

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