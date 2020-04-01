يوم في حياة الموديل "لين مرجان"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:42 مساءً - اشتهرت العارضة لين مرجان بجمال إطلالاتها واهتمامها ببشرتها ومرونة جسدها، مما جعلها الخيارَ الأفضل لعرض أزياء المصمِّمات وشركات الأزياء في جميع أنحاء السعودية، ومصدرَ إلهامِ الكثيرات من الفتيات العربيات بإطلالات أنيقة.. وسوف تجيب "لين" عن بعض الأسئلة التي تتناول يومياتها بشكل خاص.



1- ما هي أول خطوة تقومين بها عند استيقاظكِ من النوم؟

هناك الكثير من الخطوات، لكن أهمها شُرْبُ النسكافيه مع قطعة من الشوكولاتة.



2- ما هو نمط الأزياء الذي تختارينه للعمل؟

الزي المريح والسهل في اللبس.

إطلالة سبور مريحة



3- ما هي القطعة التي تختارينها من خزانتكِ على عَجَلٍ ومن دون سابق تصميم؟

فساتين السبور لسهولتها.



4- كيف تحافظين على رشاقتكِ؟

أحافظ على ممارسة الرياضة، والسباحة هي رياضتي المفضلة، وأيضًا أشرب الماء بكثرة.



5- ما هي قطعة الـ Must Have في إطلالاتكِ اليومية؟

الأكسسوارات بشكل عام، فأحب إضافة الخاتم أو السلاسل على جميع إطلالاتي.



6- كيف تَصِفِينَ علاقتكِ بالموضة؟

قوية جدًّا، حتى إنني أعدّها هوايتي.



7- من هي الشخصية المؤثرة في خياراتكِ ممن حولكِ؟

لا أحد بصراحة؛ لأنني دائمًا أحب أن أختار الزي الذي أراه مناسبًا.

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محتويات حقيبة لين



8- ماذا نجد في حقيبة لين يوميًّا؟

المُعَقِّم، ومناديل إزالة المكياج، والمحفظة، والسماعات، والبانادول.



9- ما هي القطعة التي لا تتخلِّين عنها في خزانتكِ؟

البدي الأبيض.



10- ما هي أحدث قطعة اشتريتِها؟

لديَّ هوس بالشراء من المتاجر الإلكترونية، لذلك فإن كل شيء جديد لديَّ نسخة منه.

نظارات لين مرجان



11- ماذا تعني لكِ النظارات الشمسية؟

أعتبرها مكمّلة للإطلالة الصباحية حقيقةً.



12- ما هو تصميم الحذاء الذي تفضِّلينه؟

أفضِّل الكعب العالي، وخاصة من "فالنتينو" و"كريستيان لوبوتان".

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