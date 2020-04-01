عبايات باللون الكحلي تناسب كل الصبايا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:42 مساءً - هناك بعض الألوان الكلاسيكية التي تمنح الصّبية إطلالة فخمة بموديلات العبايات، كاللون الكحلي، بدرجاته المختلفة، والتصاميم بهذا اللون التي تناسب الكثير من الصبايا. وقد اخترنا لكِ مجموعة موديلات لأجمل العبايات الخليجية باللون الكحلي، تناسب كل الأذواق، لإطلالة كلاسيكية، نسقيها على ذوقكِ.
العبايه باللون الكحلي من طبقتين
لفتنا هذا التصميم من by naia للعبايه باللون الكحلي، مع التصميم من طبقتين، من نفس اللون والدرجة، مع تصميم واسع، وإطار بسيط باللون الابيض، للمسة ناعمة، تناسب الصبايا اللاتي يبحثن عن إطلالة كلاسيكية، مع الذوق البسيط الناعم.
من الممكن أن تنسقيها، مع حذاء الميول وشنطة باللون الأبيض، أما الحجاب فيمكن أن تعتمديه باللون النود البيج لتحافظي على الستايل البسيط.
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العباية الكحلي الميتالك وتنسيق عصري
أما هذا التصميم من teak dubai، فهو أكثر عصرية وجرأة في الوقت نفسه، خاصة أن العبايات الميتالك من الموديلات الرائجة بشكل كبير في موسمي الربيع والصيف.
موديل العبايه المفتوح، من الممكن أن تنسقيه مع الجينز والتيشرت، لإطلالة كاجوال بلمسة فخمة، مع السنيكرز الأبيض، تناسب أكثر الصبايا المراهقات، بالمشاوير النهارية الطويلة.
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العبايه الكحلي البسيط من الستان
العبايه من thre ads dubai، اخترناها للصّبية التي تبحث عن الستايل البسيط، في الألوان الداكنة، مع هذا التصميم البسيط للعبايه الكحلي من خامة الستان الناعمة والمنسدلة، نسقيها مع الفساتين الميدي الطويلة مثلًا، وشنطة وجزمة بالألوان الروز، أو البيبي بلو، تناسب أكثر أجواء الصيف.
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العبايه باللون الكحلي مع الأكمام المخططة
لطالما لفتت أنظارنا العبايات مع تفاصيل الأكمام، كهذا التصميم من by fatima ae، للعبايه باللون الكحلي، مع الأكمام المخططة، مناسبة أكثر للسيدة الثلاثينية، اعتمديها بأوقات العمل الرسمية، أو بالمشاوير النهارية الرسمية، مع حجاب باللون الكحلي، أو الأبيض.
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