إطلالات عصرية وبسيطة للمحجبات من هيفاء بسيسو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:42 مساءً - هيفاء بسيسو، إعلامية فلسطينية ويوتيوبر، تتميز بالعديد من الإطلالات المناسبة للمحجبات، جمعنا لكن أحدثها لتتأنقن بها في السفر وفي مناسباتكن اليومية.

إطلالات كاجوال لخيارات مريحة

إطلالات كاجوال للمحجبات



لخيارات الكاجوال المناسبة للإطلالات اليومية المريحة وللسفر، أطلت هيفاء ببنطال أزرق مع بلوزة وحجاب يكسوهما اللون الأبيض، ومعطف وبنطال وبلوزة يكسوهم اللون الأبيض أيضًا مع حجاب أبيض، وظهرت ببلوزة وتنورة باللون الأصفر المزين بالبنفسجي والسماوي بشكل عصري، وارتدت تنورة سماوية مع قميص زهري مزين برسوم وبلوزة بيضاء، وتزينت ببنطال ومعطف من الجينز مع حذاء أصفر لزي حيادي، وتجمَّلت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف بني برسوم.

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تنسيقات بالفساتين العصرية

إطلالات كاجوال للمحجبات

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تتميز هيفاء بالفساتين العصرية المناسبة للمحجبات، كفستان أزرق واسع مزين بالأبيض وبرسومات بنية، وآخر أخضر بسيط أكملته بمعطف أبيض من الفرو، وفستان أحمر نسقته مع حجاب أزرق وحذاء أصفر لزي عصري، واختارت فستانًا واسعًا أحمر مع أكسسوارات عصرية.