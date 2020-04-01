للرجال.. تعرف على سر عمل الملوخية "مش ساقطة وتقيلة"

الملوخية من أكلات المطبخ المصري الصميم، وعلى بساطتها يمكن أن تصبح داكنة أو "ساقطة"، ولذا يجب مراعاة أسرار الملوخية لتكون خضراء وثقيلة وغير ساقطة ومتماسكة.
- يحب اختيار الملوخية خضراء طازجة.
- تفصل الأوراق عن الساق.
- تستخدم المخرطة التقليدية لأنها تجعل الأوراق تحتفظ بلزوجتها.
- الخلاط أو الكبة تزيد فيها نسبة المياه فتكون خفيفة في الشوربة.
- يجب وضع معيار الشوربة المناسب مع كمية الملوخية.
- توضع الملوخية في قدر وتضاف عليها الشوربة المعدة مسبقا مع التقليب حتى الحصول على القوام المناسب.
- يجب أن تغلي الشوربة جيدا مع مكوناتها من حبهان وورق لوري ومستكة قبل إضافتها على الملوخية.
- غليان الشوربة يضمن احتفاظ الملوخية بلونها وقوامها لأنه بذلك تتجنب غليان الملوخية نفسها.
- يجب تجنب غليان الملوخية في الشوربة، ولكن يجب تقليبها جيدا حتى تمتزج بالشوربة وتغلق النار فورا.
- الطشة يجب أن يكون بها المقادير المناسبة من ثوم وسمن وكزبرة ناشفة.
- يجب وضع مقدار مناسب من السمن يضمن تحمير الثوم إلى اللون البني الفاتح وليس الأبيض.
- تجنب وضع كمية كبيرة من السمن حتى لا تشكل طبقة دهون أعلى الملوخية.
- تجنب وضع كمية قليلة من السمن حتى لا يحرق الثوم.
- يوضع في البداية ثوم وملح، ثم مع بداية ظهور رائحة الثوم تضاف الكزبرة.
- تجنب تغطية الملوخية بعد نضوجها مباشرة حتى لا تسقط.
- تجنب إدخال الهواء إلى الملوخية حتى لا تسقط، على سبيل المثال لا تدخل المغرفة إلا للتقليب.
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