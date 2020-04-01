للرجال في الحظر.. طريقة عمل دجاج كريمي بالثوم

تعتبر وجبة الدجاج الكريمي بالثوم، من أكثر الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل دجاج كريمي بالثوم، على طريقة الشيف "أميرة شنب".

مقادير دجاج كريمي بالثوم

ثلاثة أرباع كيلو صدور دجاج مخلية

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب كريمة

نصف كوب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بهارات ايطالي

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نصف كوب بارميزان مبشورة

كوب سبانخ مفرومة

نصف كوب طماطم مجففة

طريقة تحضير دجاج كريمي بالثوم

- يخلط الفلفل الأسود مع الملح وثوم بودرة ثم تضاف البهارات الإيطالي، والزيت، ثم تتبل، وتشوى على الجريل حتى تمام النضج ثم تضاف الكريمة اللباني

- ثم تضاف الجبنة البارميزان

- في الجزء الآخر من الجريل تشوح السبانخ في قليل من الزيت ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات الإيطالي

- ثم تضاف الطماطم المجففة

- وتترك حتى تمام النضج وتقدم.