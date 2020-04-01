الامارات | معقّم طبيعي مستخلص من «الشاي»

شكرا لقرائتكم خبر عن معقّم طبيعي مستخلص من «الشاي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «إن ستايل» الألمانية أن زيت شجرة الشاي يعد مطهراً طبيعياً؛ إذ يتمكن هذا الزيت الطيّار المستخلص من أوراق شجرة الشاي من قتل البكتيريا والفيروسات مثل بكتيريا E.Coli والمكورات الرئوية والأنفلونزا. لذا يمكن غسل اليدين بزيت شجرة الشاي لتطهيرها وتعقيمها من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأشارت المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى أن زيت شجرة الشاي يتمتع بفوائد صحية وجمالية أخرى؛ إذ يحارب البثور وفطريات الأظافر وتهيج البشرة والصدفية. كما يمتاز زيت شجرة الشاي بتأثير معقم في حالة الجروح الصغيرة ويساعد على شفاء الجروح. وينبغي تجربة زيت شجرة الشاي على الجلد قبل استخدامه؛ نظرا لأنه قد يؤدي إلى استجابات تحسسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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