الامارات | المجر: ذبح 200 ألف من البط بسبب الإنفلونزا

شكرا لقرائتكم خبر عن المجر: ذبح 200 ألف من البط بسبب الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكالة الأغذية في المجر إنه تم إصدار الأوامر لمزرعتين، بجنوب البلاد، بذبح 200 ألف من البط، عقب اكتشاف وجود فيروس إنفلونزا الطيور في بعض الطيور.

وتقع المزرعتان على الحدود بين المجر وصربيا، وكان قد تم إجبار مزرعة أخرى، الأسبوع الماضي، على ذبح 32 ألفاً و500 من البط.

يشار إلى أنه لم يرصد حتى الآن انتقال فيروس إنفلونزا الطيور للإنسان.