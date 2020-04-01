"عاوز يحس بأهميته".. نرمين الفقي ترد على شائعة خطبتها

نفت الفنانة نرمين الفقي، خبر خطبتها من المصور رامي أنور، حيث شاركت الفنانة بالصور المتداولة عن الخطبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نرمين الفقي على الصور قائلة: "الكلام ده مالوش أي أساس من الحقيقة، يمكن اللي كتب الشائعات عاوز يحس بأهميته والحقيقة هو أو هي عملوا خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم".

وتابعت: "ده راجل مصور ونزلت الصور من زمان أنا برد على الإشاعة للناس المحترمة اللي بيفهموا".

Advertisements

شائعات خطبة نرمين الفقي

انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعات خطبة الثنائي، على حساب مزيف يحمل اسم الفنانة، مرفقة بصورتين تجمعها سويا بأزياء سوارية، وهو الأمر الذي نفاه المصور.

وكان المصور رامي أنور، نفى لـ " هن" الأمر، قائلا: "مش عارف ليه فيه ناس فاضية، وبتأخد صور قديمة، وتألف كلام مش حقيقي"، لافتا إلى أنه لم يتواصل مع "نرمين" حتى الآن.