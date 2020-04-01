هدية وغرامة.. قصة عروسين في الأردن اعتقل أحدهما بسبب كورونا

تعرض عروسان الأسبوع الماضي لواقعة تنمر بسبب إقامتهما حفل زفافهما في فندق بشكل منفصل تماما، وهو ما جعل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد، الأمير حسين، يقدمان لهما هدية.

وتداول رواد "السوشيال ميديا"، فيديو مسؤولين وهم يقدمون الهدية للعروسين المقيمين في الحجر الصحي، كجزء من خطة تشجيعية لإقامة حفلات زفاف منعزلة اجتماعيا، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تأجيل الزفاف لمدة شهر من قبل.

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وكان العروسان يقيمان في أحد فنادق الأردن، ويطبقان الحجر الصحي القانوني ومنع حظر التجوال، وهو ما أشاد به الملك عبدالله الثاني، إلا أنه بعد ذلك خرق العريس القواعد.

خرج العريس من الفندق، يوم الاثنين، وخرق التعهد الذي مضى عليه باتباع الحجر الصحي الاحترازي وحظر التجوال، واستقبله أهله وأقاربه.

ألقي القبض على العريس وأقاربه وتم توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وقال بيان أمني إنه تم اعتقال العريس.