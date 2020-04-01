منها تجنب السكريات.. نصائح للتخلص من جفاف العين بسبب التحديق في الشاشات

كثرة النظر إلى الشاشات الإلكترونية في الوقت الحالي، نتيجة الجلوس بالمنزل، قد تؤدي لإصابة العين بالجفاف والإحساس بالحرقة، لذا نقدم إليك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج جفاف العين.

الماء

يجب الحرص على تناول ما بين 7 و10 أكواب من الماء والسوائل الخالية من الكافيين.

تمرين العين

النظر إلى مسافة بعيدة كل 20 دقيقة، لمدة 20 ثانية.

تجنب السكريات

لا تأكل حلوى أو سكريات اصطناعية، وكذلك اللحوم المصنّعة مثل اللانشون والسجق والبرغر.

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الأسماك الدهنية

تناول المزيد من الأسماك الدهنية، مثل السردين والمكاريل والسلمون والتونة والأنشوجة.

الامتناع عن السجائر

إذا كنت تدخن امتنع عن السجائر أو قلل استهلاكها إلى أقصى حد ممكن.

عدم النظر كثيرا إلى شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون

لا تنظر إلى شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون أكثر من 50 دقيقة متصلة، والأفضل إبعاد العين عن الشاشة كل 20 دقيقة.

الخضروات والفواكه

يجب الحرص على تناول مزيد من الخضروات والفواكه الغنية بالماء.

قطرة العيون

يمكنك استخدام قطرة للعيون تتوفر في الصيدليات من دون وصفة طبية، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها فترة طويلة لأنها تؤثر سلباً على وظائف الغدد الدمعية.