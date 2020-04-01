"زعلان جدا".. أول تعليق من رامي أنور على شائعة خطبته لـ نرمين الفقي

انتشرت شائعة ارتباط المصور رامي أنور بالفنانة نرمين الفقي، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مرفقة بصورتين تجمعها سويا بأزياء سوارية، وهو الأمر الذي نفاه المصور.

"أنا زعلان جدا بجد، ومخنوق من ساعة ما شفت الكلام".. بتلك الكلمات بدأ "أنور" حديثه لـ"الوطن"، معربا عن انزعاجه من تلك الشائعة "مجهولة المصدر"، التي ظهرت فجأة، مستغلين صورتين التقطهما للفنانة على هامش فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال "فاشون أورد"، ومشاركتها في أحد مسابقات ملكات الجمال، في ديسمبر الماضي.

"أنور": نرمين الفقي أختي.. وهتتبع مصدر الشائعة

المصور الشاب وصف الفنانة بـ"الصديقة المحترمة"، و"الأخت"، التي تشرف بالتعرف عليها، وتصوير أكثر من "فوتوسيشن" لها، متابعا: "مش عارف ليه في ناس فاضية، وبتأخد صور قديمة، وتألف كلام مش حقيقي"، لافتا إلى أنه لم يتواصل مع "نرمين" حتى الآن، "أكيد هى وراها حاجات تانية أهم"، مختتما حديثه بأنه تواصل مع متخصصين في مجال "سوشيال ميديا"، لتتبع تلك الشائعة ومعرفة مصدرها، و"مش هرتاح إلا لما أعرف مين اللي ورا الكلام ده".

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شائعة خطوبة نرمين الفقي بـ"بوست وهمي وصورة قديمة"

"الحمد لله، ربنا كرمني بشريك حياتي، ربنا يخليك ليا يا رب".. بتلك الكلمات أعلن حساب مفبرك يحمل اسم نرمين الفقي، عبر "فيس بوك"، عن ارتباط الفنانة رسميًا، ليتضمن المنشور صورة لها بصحبة شاب، خلال ارتدائها أزياء سوارية، وسط آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال بجد، فرحتلك جدًا"، و"يا جماعة هو الخبر ده بجد؟!"، و"شكلهم مش لايق على بعض".