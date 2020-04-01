الفستان الثنائي اللون.. إضافة جديدة لخزانتك مستوحاة من الأميرة ديانا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال الأشهر الدافئة، تجتاح الفساتين بمختلف أشكالها وصورها الظلية خزانة أزياء معظم النساء، فهي القطعة الجميلة التي تضفي لمسة أنثوية على كل مظهر، كما يسهل تنسيقها مع مختلف الأحذية والإكسسورات.

ولموسم ربيع وصيف 2020، برزت صيحة الفستان الثنائي اللون، وهي الصيحة التي اعتمدتها الأميرة الراحلة ديانا سابقا خلال زيارتها الرسمية للمملكة العربية السعودية، عندما ارتدت فستانا بالظلين الأسود والأبيض من توقيع مصممها المفضل ديفيد إيمانويل، إنه الخيار المثالي لأي امرأة تعاني من التردد في اختيار لون واحد.

وبدل اختيار فستان بظل موحد، يمكنك الآن اختيار فستان بظلين مختلفين أو بطبعتين مختلفتين وإرضاء ذائقتك دون استثمار الكثير من المال وشراء قطعتين منفصلتين، ونتوقع أن تجتاح هذه الصيحة شوارع الموضة العالمية بعد انتهاء جائحة وباء كورونا المستجد.

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برزت صيحة اللون المزدوج "split-tone color-blocking" خلال أسابيع الموضة في المواسم القليلة الماضية. البداية كانت مع زوج من الصنادل غير المتماثلة من سيلين والتي نالت شعبية واسعة، وحفنة من التصاميم المتناقضة ثنائية اللون والتي ظهرت بعدها المعاطف والكعوب بما في ذلك كعب شانيل المزدوج اللون.

لكن بطلة هذا الموسم هي الفساتين الربيعية الثنائية اللون، منها التي جمعت بين الظلال الكلاسيكية كاللون الوردي والأحمر، وأخرى أتت بتنسيقات ألوان غير متوقعة مثل الأخضر والأسود، أو بطبعات متناقضة.

وطبعا، تم تقديم هذا الاتجاه على مدرجات أشهر العلامات التجارية وأيضًا على رفوف متاجر البيع بالتجزئة السريعة بأسعار معقولة، من 60 دولارا إلى 500 دولار.

فيما يلي جمعنا لك بعض أنماط الفساتين الربيعة ثنائية اللون والتي سيمكنك ارتداؤها في الأشهر المقبلة.