فيديو.. هكذا ينتقل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعيش العالم منذ ديسمبر 2019 في أوضاع كابوسية، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، إذ أصاب إلى الآن أكثر من 837 ألف حالة، وأدى إلى وفاة أكثر من 41 ألف شخص في أكثر من 160 دولة حول العالم.

وفرض أغلب الدول حظرا للحركة إضافة إلى توسيع إجراءات الحجر الصحي، كما أغلق عدد من الدول حدوده تمامًا في محاولة لاحتواء الأزمة.

الفيروس الجديد ينتقل بعدة طرق، تزيد من سرعة الإصابة، نستعرضها في التقرير التالي:

- العطس والسعال

يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من شخص إلى آخر، من خلال الرذاذ المتطاير من الأنف أو الفم من الشخص المصاب.

فإذا استنشق شخص يقف على مسافة أقل من 1 متر هذا الرذاذ، أو أصاب الرذاذ سطحا أو جسما معينا ولمسها شخص سليم، فسوف ينتقل الفيروس إلى الشخص غير المصاب.

Advertisements

-الأسطح

يعيش فيروس كورونا على أسطح متعددة بمدة تتراوح بين ساعات وأيام، فقد يستمر على الأسطح البلاستيكية أو الفولاذ، لبضع ساعات وربما 3 أيام إذا لم يتم تطهيرها بعناية، ويعيش على النحاس لمدة 4 ساعات، ولمدة 24 ساعة على النقود الورقية، وفق موقع "news".

وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تطهير الأسطح باستخدام مطهرات تحتوي على كحول بنسبة 70%، للقضاء تمامًا على الفيروس.

البراز

الفيروس الجديد يستطيع الانتقال عبر براز الشخص المريض، لذا أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين بطريقة صحيحة بعد استخدام دورة المياه.