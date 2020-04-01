بالصور| تركت 6 أولاد.. حكاية سيدة حاربت السرطان وانتصر عليها كورونا

قصص مؤلمة سجلها فيروس كورونا المستجد لحالات فارقت الحياة بفضله، من ضمنهم أم وحيدة لستة أولاد.

وسجل كورونا نهاية السيدة الأربعينية سوندي روتر، التي توفيت عن عمر 42 عاماً، من واشنطن، وهي ناجية من مرض سرطان الثدي، في 16 مارس الماضي، عقب إصابتها بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة، التي ذكرت أنّ "سوندي" نُقلت إلى المستشفى للمرّة الأولى بتاريخ 3 مارس، حيث أمضت هي وابنها إيليا روس روتر (20 عاماً) ثماني ساعات فيما خضعت للفحوصات الطبيّة اللازمة.

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سوندي روتر، هي ناجية من مرض سرطان الثدي، وجاءت التقارير بعد أربعة أيام، لتكشف أنّها تعاني من التهاب رئوي شديد ومصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك، بقيت في المستشفى وراحت تتواصل مع أولادها من خلال الرسائل الهاتفيّة، لكن سرعان ما باتت تقتصر على التعبير عبر الرموز (emojis).

وبتاريخ 16 مارس 2020، تلقت الأسرة اتصالاً من طبيب يبلغهم عن حالة والدتهم الحرجة وضرورة زيارتها، وبالفعل حضر روس وإخوته الخمسة مع خالتهم إلى المستشفى لمشاهدة والدتهم مستلقية في سريرها عبر نافذة زجاجية صغيرة.

وبينما فارقت "سوندي" الحياة، طمأنها روس بواسطة جهاز لاسلكي محمول أنّه سيعتني بأخوته وأنه لا داعي للشعور بالقلق.