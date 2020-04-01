بسبب شائعة كورونا.. إيناس عز الدين "الممثلة" تطالب بمحاسبة إيناس عز الدين "المطربة"

"محاولات الناس في الشهرة بقت مرعبة حتى وإن وصلت الي ادعاء المرض، ربنا يحمينا"، هكذا علقت الممثلة والفنانة إيناس عز الدين، التي يتشابه اسمها مع المطربة إيناس عز الدين، التي ادعت إصابتها بفيروس كوورنا قبل أيام.

ووجهت الممثلة رسالة لنقيب الموسيقيين، هاني شاكر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "النقيب والأستاذ هاني شاكر لازم موقف حاسم تجاة الأستاذة اللي تسببت في ذعر كبير لناس كتير وتعبت نفسيتهم وطلع في الاخر شو".

المطربة إيناس عز الدين تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة إيناس عزالدين، نجمة برنامج أراب أيدول، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتها من المغرب، حيث نشرت فيديو من خلال خاصية البث المباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

Advertisements

وقالت "إيناس": الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما وفي حجر منزلي لوحدي ومش بختلط بأي شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة وكل ده طبعًا بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت، ساعتها بيحصل عزل طبي في أحد مستشفيات الحجر الصحي، وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة، معايا ومع ناس كتير، وده بروتوكول مُتبع في العالم كله مش في مصر بس، أن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات، ومافيش حاجة اسمها لو مريضة أنزل أي مستشفى عادية جنب بيتي".

واستطردت، "وزي ما قولت في الفيديو توخوا الحذر واعملوا اللي عليكم ولكن دون فزع أو نشر هلع بين الناس لأن الناس فعلاً مش متحملة انشروا طاقة إيجابية وكلموا الناس عن كام حالة اتحولت من إيجابي لسلبي، وكام حالة خفت وخرجت من المستشفى وكام حالة عملت حجر منزلي وحالتها كانت بسيطة واتحسنت وهي في بيتها.. انشروا الطاقة الإيجابية أرجوكم الناس محتاجينها".

واختتمت حديثها: "مفيش نهائي أعراض زي العطس أو الرشح معايا.. مافيش حاجة حتى الآن اسمها علاج كورونا، والإجراءات المتبعة معايا في حالة الألم أو التهاب الحلق أو الصداع أخذ باراسيتامول أو بنادول أو ادول 500 وتقوية المناعة بفيتامين دي وفيتامين سي وأكل الخضار وفواكه تحتوي على فيتامين سي زي البرتقال والكيوي والليمون والموز وشرب سوائل دافية والابتعاد عن المشروبات الباردة ووقف السكريات نهائياً.. والفيروس انتقل ليا وأنا راجعة من المغرب من أبوعين في الطيارة عن طريق شخص كان مصاب وما قالش وهو كان عارف وتم اكتشاف إصابته لما وصل مصر".

المتحدث باسم وزارة الصحة يعلق على حالة إيناس عز الدين

من جانبه قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "MBC مصر"، إن صحة إيناس عز الدين جيدة ومستقرة، فأعراض فيروس كورونا لم تظهر عليها.

وأشار مصدر مسؤول أن المريضة دخلت المستشفى ودرجة حرارتها 37.4، وجرى أخذ عينة منها وتحليلها والتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد.