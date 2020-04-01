فيديو.. "بحبك".. مفاجأة حسن شاكوش لـ ريهام سعيد في عيد ميلادها

فاجأ مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الإعلامية ريهام سعيد، في عيد ميلادها بفيديو أرسله لها، واعتبرته هي من أجمل الهدايا.

وشاركت ريهام سعيد، متابعيها وجمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الفيديو، وكتبت في تعليقها عليه، "من أجمل الهدايا اللي جت لي في عيد ميلادي".

وظهر حسن شاكوش في الفيديو مهنئا الإعلامية، بعيد ميلادها، حيث قال، "أحب أقول للأستاذة ريهام سعيد، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي، حسن شاكوش بيحبك، وبقولك عقبال مليون سنة".

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ثم بدأ "شاكوش" في غناء أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، واختتم، "حبيبة قلبي عقبال مليون سنة يا رب أشوفك أحسن واحدة في الدنيا وترجعي التليفزيون تاني، بحبك".

وقالت ريهام سعيد في الفيديو، "أنا عارفة أن فيه ناس كتير زعلانة وأنا قلت عيد ميلادي السنة دي هيبقى غلس جدا لأني بقدس عيد ميلادي، بس الحمد لله ولادي رجعوا من إنجلترا ومن سويسرا لأول مرة من 3 سنين".

وأكملت، "وكان نفسي حسن شاكوش يغني في عيد ميلادي وأهو غنى، وأنا بحبك أوي وبحب اجتهادك وأغنيتك لفت العالم في كل مكان، وفعلا بشكرك كلنا بنحبك أوي وأنك غنيتلي".

يذكر أن ريهام سعيد، كانت واحدة من أبرز المشاهير الذين دعموا حسن شاكوش وعمر كمال ومطربي المهرجانات، في مشكلة منع الأغاني الشعبية من قبل نقابة الموسيقيين.