كم شخص ينقل مريض كورونا لهم العدوى؟.. استشاري وبائيات يجيب

حالة من الفزع تسيطر على العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ونقل العدوى للأشخاص من بعضهم البعض، فكم فردًا يستطيع أن يصيبهم الشخص المصاب بالفيروس؟.

ووفقًا لـ"سبوتنك"، أكد استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، أن بعض الدول قد تضطر إلى مد فترة الحجر الصحي لأكثر من 14 يومًا خلال الفترة المقبلة، بسبب الانتشار الرهيب لفيروس كورونا المستجد.

وقال "الخولي" خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تي في"، إن المعدل الطبيعي لانتشار الفيروس يشير إلى أن كل شخص مصاب سيصيب في المتوسط 2 أو 3 أشخاص آخرين، حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل كبير.

وأوضح استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك مؤشرات تقول، إن الفيروس لا ينتشر كثيرًا فى درجات الحرارة المرتفعة، ولكن من صعب التكهن، مضيفًا: "من تم تطعيمه من الدرن ليس محصنًا من فيروس كورونا.. وهناك دول فيها تطعيم إجباري ضد الدرن وينتشر فيها المرض".