شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ونشرت "رانيا" مقطع فيديو، وطلبت من جمهورها التفكير في اسم لـ "كلبها" وعلقت: "الحيوانات الأليفة لا تنقل عدوى فيروس كورونا، خليهم في حضنكم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومستنياكم تختاروا اسم للبوبي الجميلة دي آخر العنقود".
وأنهالت تعليقات متابعيها على المنشور مقترحين عليها أسماء لـ "كلبها" منها "شيتوس، بوشكش، كوكي".
كانت هذه تفاصيل خبر مش بينقل فيروس كورونا.. رانيا يوسف تطلب من جمهورها اختيار اسم "كلبها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.