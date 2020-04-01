مش بينقل فيروس كورونا.. رانيا يوسف تطلب من جمهورها اختيار اسم "كلبها"

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشرت "رانيا" مقطع فيديو، وطلبت من جمهورها التفكير في اسم لـ "كلبها" وعلقت: "الحيوانات الأليفة لا تنقل عدوى فيروس كورونا، خليهم في حضنكم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومستنياكم تختاروا اسم للبوبي الجميلة دي آخر العنقود".

وأنهالت تعليقات متابعيها على المنشور مقترحين عليها أسماء لـ "كلبها" منها "شيتوس، بوشكش، كوكي".