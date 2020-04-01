أصالة تصارح جمهورها: كورونا خلتني انتظم في الصلاة

أصبحت "السوشيال ميديا" هي وسيلة تواصل النجوم الحالية مع الجمهور، خاصة مع فرض حظر التجول والمحافظة على المسافة الاجتماعية، ومنع الخروج والتجمعات إلا للضرورة، وكانت النجمة أصالة واحدة من هؤلاء النجمات.

فعبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بثت "أصالة" فيديو "لايف"، تفاعل معه جمهورها ومتابعيها بشكل كبير، حيث ردت فيه على استفساراتهم، كما تحدثت عن فترة الحجر الصحي ومكوثها في المنزل تجنبا لفيروس كورونا المستجد والمسبب لـ "كوفيد 19".

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وتحدثت "أصالة" عن منافع كورونا أو ما أدى إليه الحجر الصحي، واعتبرته اعترافا فقالت، "هقولكم اعتراف، أنا كنت أصلي بالنوادر.. مثلا كنت أصلي أحيانا مع أختي أماني هي ملتزمة كتير.. بس اكتشفت بهي الكورونا إنها المنحة اللي اجتنا من الله".

وأكملت، "لما كنت اقرأ القرآن ما بفتحه من أوله لالتزم بالختمة الكاملة.. لكن هلأ عملته وأنا مبسوطة.. رجعت التزمت بصلاتي وعملت كورنر للصلاة عندي في البيت، أخد معايا أيام لرتبته، مبسوطة بشكل كبير".

وأضافت أصالة: "وأنا عم رتب حياتي حسيت إنه دنيتي استقرت، أنا حسيت إني محتاجة أرجع التزم بالصلاة، لسه ما طلبت ولا طلب من ربنا، كتير مستحية، بس بصلي وارتحت".