عمرها 101 عاما.. مسنة هولندية تهزم كورونا والمستشفى: بارقة أمل

تحدت مسنة هولندية، تبلغ من العمر101 عاما، فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في جميع أنحاء العالم، متسببا في الكثير من حالات الإصابة والوفاة، بالانتصار عليه وتعافيها منه.
"بارقة أمل"، هكذا وصف المستشفى الذي نقلت إليه المريضة المسنة، قرب روتردام، قبل أسبوع ونصف، وهي تعاني من صعوبات في التنفس، بعد تعافيها وخروجها.
وضعت العجوز في الحجر الصحي إلى أن تعافت حاليا لدرجة تسمح لها بالخروج من المستشفى، وفقا لموقع "سكاي نيوز".
وقال المستشفى على موقعه الإلكتروني إن العجوز، التي تعيش وحدها، ستقيم حاليا في دار لرعاية المسنين قبل أن تعود إلى منزلها.
وقال اختصاصي الأمراض الصدرية، سونيل راملال، "إنها سيدة صلبة. رائع أن أراها تلتزم بالتوجيهات الطبية مثل العطس في كوعها وحتى إبلاغي بالمحافظة على مسافة مناسبة".
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