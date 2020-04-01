"بلاش أكل من بره".. 4 طرق شهية لطهي صدور الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

إذا كنتِ وأسرتك من عشاق صدرو الفراخ،وتريدين طهيها في كل مرة بطريقة مختلفة وشهيّة بعيدًا عن الطريقة التقليدية وهي البانية، نقدم لك اليوم، 4 وصفات شهيّة ومختلفة ستعجب أفراد أسرتك:

1- تشيكن سويت آند ساور

- تحضير صوص السويت آند ساور

- المقادير:

نص كوب كاتشب

نص كوب ماء

ملعقتان خل

ملعقتان سكر

- طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات على نار هادئة لمده ١٠ دقائق حتى تغلي.

- الفراخ

صدران من الفراخ ويتم تقطيعهما مكعبات صغيرة

تُغسل جيدًا ونضع لها ملحًا

ثم توضع في عجينة

عجينة الفراخ تتكون من:

150 جرامًا من النشا

10 جرامات بكينج بودر

100 جرام دقيق

ماء

تخلط جميع المكونات حتى نصل لقوام متماسك، ثم نضع الفراخ ويتم قليها في الزيت.

- الخضار

فلفل رومي

فلفل ألوان

بصل

- الفاكهة

عصير أناناس

أناناس قطع

تفاح قطع

تقطع الفراخ والخضروات مكعبات وتوضع مع الصوص والفراخ معاً.

2- شاورما الفراخ

المقادير:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح وقطع صغيرة

ملح

فلفل أسود

خلطة توابل شاورما

زيت ذرةكوب

بصل شرائح

كوب طماطم

بقدونس مفروم

الطريقة:

- يتبل الدجاج بملح وفلفل و تشوح فى الطاسة مع الزيت على النار.

- تضاف خلطة توابل الشاورما و يترك الدجاج على النار حتى ينضج من كل الجهات.

- يضاف البصل والطماطم و البقدونس المفروم و يقلبوا مرة اخرى مع ملعقة أخرى من التوابل.

- ترفع الشاورما وتقدم مع العيش السوري.

3- صدور دجاج بالكريمة والكابرى

صدور دجاج مخلية

كريمة كابرى

دقيق ملعقة

عصير ليمون

شبت مفروم

بودرة ثوم

زبدة

ملح

فلفل

الطريقة:

- ضعى الزبدة فى الطاسة و تبلى الدجاج بملح وفلفل و ضيفيها الى زبدة تشوح ثم ترفع جانبا.

- ضعى الدقيق مكان الدجاج مع ملح وفلفل و ثوم بودرة.

- ضيفى الكريمة و عصير الليمون و الشبت ثم الكابرى و تعاد الدجاج مرة أخرى.

- اتركيها على النار حتى تكتمل النضج لمدة 10 الى 15 دقيقة ثم ترفع من على النار.

4- صدور دجاج بالبشاميل والكركم

المقادير:

صدور دجاج مكعبات

بصل

ثوم

زيت

كركم

ملح

فلفل أسود

البشاميل

كوب ونصف مرقة

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي

الطريقة:

- تشوح صدور الدجاج مع البصل والثوم فى الزيت على النار.

- يقلب الدقيق فى الزبدة على النار ويضاف اللبن والمرقة والكركم.

- يضاف الملح والفلفل الأسود والجبنة الموتزاريلا والرومي.

- يضاف خليط الدجاج لخليط البشاميل ويقلب الخليط على النار.

- يغرف فى طبق التقديم ويزين بالجبنة الموتزريلا.

- يقدم الدجاج مع الأرز الأبيض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.