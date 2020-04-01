محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يعد فصل الصيف موسم ارتداء الأحذية المفتوحة والملابس القصيرة، ما يتطلب تمتع الأقدام بمظهر مفعم بالصحة والجمال.
ولهذا الغرض أكدت مجلة "وومان" النمساوية على أهمية العناية الجيدة بالأقدام أواخر الشتاء استعدادا لفصلي الربيع والصيف، موضحة أن أولى الخطوات تتمثل في استخدام مستحضر تقشير يحتوي على أحماض الفاكهة، وذلك لإزالة الجلد المتقرن وخلايا الجلد الميتة.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التقشير بواسطة أحماض الفاكهة أفضل من استخدام حجر الخفاف.
وفي الخطو الثانية ينبغي تطبيق حمام دافيء للأقدام في درجة حرارة تبلغ نحو 37 درجة مئوية للشعور بالاسترخاء، مع مراعاة إضافة المريمية للماء لما تتمتع به من تأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات.
كما يمكن استخدام بودرة التلك "بودرة الأطفال"؛ حيث إنها تعمل على تجفيف الأقدام المتعرقة من ناحية وتقضي على الروائح الكريهة من ناحية أخرى.
وفي الخطوة الأخيرة ينبغي تدليل الأقدام بواسطة كريمات غنية بالدهون مثل زبدة الشيا، وذلك من أجل ترطيبها ومنحها ملمسا ناعما كالحرير.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا للربيع.. هكذا تعتنين بأقدامك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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