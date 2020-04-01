"ربنا كرمني بشريك حياتي".. شائعة خطوبة نرمين الفقي بـ"بوست وهمي وصورة مفبركة"

"الحمد لله، ربنا كرمني بشريك حياتي، ربنا يخليك ليا يا رب".. بتلك الكلمات أعلن حساب يحمل اسم نرمين الفقي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن ارتباط الفنانة رسميًا، ليتضمن المنشورة صورة لها بصحبة شاب، خلال ارتدائها أزياء سوارية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حاز على آلاف تسجيلات إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال بجد، فرحتلك جدًا"، و"يا جماعة هو الخبر ده بجد؟!"، و"شكلهم مش لايق على بعض".

الحقيقة أن الحساب المُعلن عن ارتباط "الفقي" مفبرك وغير حقيقي، فضلًا عن أن الفنانة لم تنشر أي نبأ عن ارتباطها عبر صفحاتها الرسمية عبر "فيس بوك"، و"تويتر"، و"إنستجرام".

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ما هي كواليس صورة "الخطوبة المفبركة"؟

الصورة الأولى التي ظهرت خلالها "نرمين"، تعود إلى 21 ديسمبر 2019، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال فاشون أورد، مطلة بتوب شفاف باللون الأسود، مع بنطلون قطيفة باللون المارون، واعتمدت على الشعر الويفي المنسدل، مع المكياج الهادئ البسيط.

الشاب الذي ظهر معها في الصورة هو صديقها المصور الشاب رامي أنور، والذي أجرى لها جلسة تصوير على هامش الفعاليات.

يُشار إلى أن نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي جسدت بطولته مع رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل.