يتواصل مع زوجته وأولاده إلكترونيا.. طبيب معالج لكورونا بنيويورك يشرح مأساة الأطباء

يعيش الأمريكيون أصعب أوقاتهم بسبب فيروس كورونا القاتل الذي ينهي حياة العشرات من أحبائهم، رغم المساعي الحثيثة لوقف تفشي هذه الجاحئة.

وبين اليوم والثاني ترتفع أعداد الوفيات والمصابين، وهو ما ألقى بظلاله على الأطباء الذين يعملون في طوارئ على مدار اليوم دون توقف أو راحة.

وكشف الطبيب مازن عمر، إخصائي الباطنة في نيويورك، عبر مداخلة بقناة العربية، الوضع الراهن في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن فيروس كورونا يهدد حياة الشعب الأمريكي.

وأوضح الطبيب، أن الزيارات ممنوعة عن مرضى كورونا في المستشفيات، الأمر الذي يؤثر بالسلب على حالتهم النفسية، قائلًا: "مفيش ولا زوجة ولا أحباب معاه، وأغلب اللي حالتهم بتتدهور بيموتوا على الفور".

وعن كيفية تعامل الأطباء المختصين بعلاج الحالات المصابة بكورنا مع زوجاتهم وأولادهم، أوضح "يفضلون عزل أنفسهم عنهم وعدم الاختلاط بهم، ولزيادة الأمان أرسلت زوجتي وابنتي بعيدا عني، ونتواصل إلكترونيا مرة أو مرتين في اليوم".

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وعن طرق الحماية والوقاية التي يتبعها الأطباء عقب رجوعهم المنزل بعد مُخالطة المُصابين، نصح الطبيب بالآتي:

نزع الملابس على الفور عند الرجوع للمنزل.

الاستحمام، وتطهير وتعقيم الجسم.

عدم العودة بالملابس، أو حتى الحذاء، التي يرتديها الأطباء بمكان العمل.

المواظبة على التعليمات الخاصة بالنظافة الشخصية للوقاية من العدوى.