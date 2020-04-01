أحمد داوود يغازل زوجته في عيد زواجهما العاشر: يا أم العيال يا عشرية

" كل سنة وأنت طيبة يا أم العيال يا عشرية.. ويارب دايمًا مستحملين بعض"، هكذا احتفل الفنان أحمد داود عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمرور 10 سنوات على زواجه من الفنانة علا رشدي.

وشارك داوود عددًا من الصور التي تجمع بينه وبين علا، مضيفًا: "يارب يخليكي ليا ولميلا ودوزي ودايما مطلعين عينيكي، وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله، عشر سنين جواز".

وتفاعلت الفنانة علا رشدي وعلقت على المنشور قائلة:"حبيبي يا بنتوتي كل العمر وإحنا مع بعض" .

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يعتبر الثنائي من أكثر الفنانين الذين يشاركون حياتهم اليومية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة أبنائهم.