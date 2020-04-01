للتغلب على جوع كورونا.. نظام غذائي لمدة أسبوع يمنحك 1200 سعر حراري

ساعات الحظر الطويلة والاضطرار للبقاء في المنزل معظم الوقت، يجعل تسلية البعض الوحيدة هي تناول الطعام، وهو ما يساهم في كسب الوزن بشكل كبير، كما أن الضغط والقلق والتوتر جميعها عوامل تزيد من الرغبة في تناول الأطعمة.

لذا يقدم لك موقع "هن"، رجيما يمنحك 1200 سعر حراري لأسبوع كامل مقسم على أربع وجبات، وهو نظام يسهم في فقدان الوزن بشكل سريع في حالة الالتزام به وذلك بحسب موقع "eat well".

اليوم الأول

الإفطار - 271 سعرا حراريا

موزة متوسطة مع كوب شوفان بالمكسرات وثمرة تفاح متوسطة.

سناكس - 35 سعرًا حراريًا

ثمرة يوسفي.

الغداء - 325 سعرا حراريا

طبق خضروات مشكلة وحمص مع ربع رغيف.

سناكس - 102 سعرا حراريا

ثمرة موز متوسطة.

العشاء - 468 سعرا حراريا

فاهيتا دجاج + أرز بني.

إجمالي اليوم: 1203 سعرات حرارية، مقسمة 66 جرام بروتين، 177 جرام كربوهيدرات، 34 جرام ألياف، 32 جرام دهون، 1186 ملليجرام صوديوم.

اليوم الثاني

الإفطار - 271 سعرا حراريا

ثمرة موز متوسطة وكوب شوفان بالمكسرات وثمرة تفاح متوسطة.

سناكس - 192 سعرا حراريا

بيضة مسلوقة + شريحة جبن شيدر.

وجبة الغداء - 344 سعرا حراريا

دجاج بصوص الليمون وعسل النحل + شريحة خبز.

سناكس - 35 سعرًا حراريًا

ثمرة يوسفي.

العشاء - 373 سعرا حراريا

طبق خضروات بالحمص وطحينة.

إجمالي اليوم، 1251 سعرا حراريا، 45 جرام بروتين، 158 جرام كربوهيدرات، 30 جرام ألياف، 50 جرام دهون، 1488 ملليجرام صوديوم.

اليوم الثالث

الإفطار - 271 سعرا حراريا

ثمرة موز متوسطة وكوب شوفان بالمكسرات وثمرة تفاح متوسطة.

سناكس - 70 سعرًا حراريًا

2 ثمرة يوسفي.

وجبة الغداء - 344 سعرا حراريا

دجاج بصوص الليمون وعسل النحل مع شريحة خبز.

سناكس - 105 سعرات حرارية

ثمرة موز متوسطة.

وجبة العشاء - 401 سعرا حراريا

قطعة سلمون + 2 كوب سبانخ.

إجمالي اليوم: 1190 سعرا حراريا، 59 جرام بروتين، 176 جرام كربوهيدرات، 35 جرام ألياف، 36 جرام دهون، 1534 ملليجرام صوديوم.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار - 278 سعرا حراريا

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طبق شوفان بالتوت.

سناكس -35 سعرًا حراريًا

ثمرة يوسفي.

وجبة الغداء - 344 سعرا حراريا

دجاج بصوص الليمون وعسل النحل مع شريحة خبز.

سناكس - 35 سعرًا حراريًا

نصف كوب توت.

وجبة العشاء - 521 سعرا حراريا

ساندوتش دجاج مشوي بالخس مع زبدة الفول السوداني.

إجمالي اليوم: 1220 سعرا حراريا، 69 جرام بروتين، 159 جرام كربوهيدرات، 42 جرام ألياف، 46 جرام دهون، 1109 ملليجرام صوديوم.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار - 278 سعرا حراريا

طبق شوفان بالتوت.

سناكس - 135 سعرا حراريا

بيضة مسلوقة مع نصف شريحة جبن شيدر.

وجبة الغداء - 344 سعرا حراريا

دجاج بصوص الليمون وعسل النحل وشريحة خبز.

وجبة العشاء - 454 سعرا حراريا

المكرونة بزيت الزيتون وخرشوف. (كمية محدودة)

إجمالي اليوم: 1220 سعرا حراريا، 51 جرام بروتين، 161 جرام كربوهيدرات،39 جرام ألياف،49 جرام دهون، 1478 ملليجرام صوديوم.

اليوم السادس

الإفطار - 278 سعرا حراريا

طبق شوفان بالتوت.

سناكس - 95 سعرًا حراريًا

ثمرة تفاح متوسطة الحجم.

الغداء - 325 سعرا حراريا

طبق خضروات مع الحمص وربع رغيف خبز.

سناكس - 77 سعرًا حراريًا

بيضة مسلوقة.

العشاء - 405 سعرات حرارية

بطاطا حلوة وزبدة فول سوداني وشريحة خبز بني.

إجمالي اليوم: 1190 سعرا حراريا، 47 جرام بروتين، 168 جرام كربوهيدرات، 38 جرام ألياف، 46 جرام دهون، 1281 ملليجرام صوديوم.

اليوم السابع

الإفطار - 285 سعرا حراريا

بيضة مسلوقة وفلفل وأفوكادو.

وجبة الغداء - 345 سعرا حراريا

بطاطا حلوة وفول سوداني.

سناكس - 220 سعرا حراريا

كوب توت وقطعة شوكولاتة داكنة.

وجبة العشاء - 371 سعرا حراريا

طبق مكرونة بالسبانخ.

إجمالي اليوم: 1221 سعرا حراريا، 47 جرام بروتين، 139 جرام كربوهيدرات، 32 جرام ألياف، 58 جرام دهون، 1741 ملليجرام صوديوم.