لمواجهة كورونا.. دار أزياء شهيرة تنتج أقنعة للعاملين بالنقل وتوزيع الأغذية

تماشيًا مع الأحداث الجارية، أعلنت دار كريستيان ديور الفرنسية الشهيرة للأزياء الراقية، أمس الثلاثاء، إن إحدى وحداتها بدأت في إنتاج كمامات للعاملين في متاجر السوبر ماركت وغيرها من القطاعات التي لا تزال تعمل في أثناء تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "روييترز"، ستنتج ديور المملوكة لشركة "إل.في.إم.إتش" معدات الحماية في مصنع في بريتاني بشمال فرنسا، عادة ما ينتج ملابس أطفال راقية، لكن سيقوم بهذا العمل متطوعون.

وقالت الدار إنه سيجرى التبرع بالكمامات للعاملين في وظائف رئيسية مثل النقل أو توزيع الأغذية، ولم تفصح العلامة التجارية عن طاقتها الإنتاجية.

يذكر أنه جرى إغلاق جميع مواقع الإنتاج الأخرى التابعة لديور.