إليك أبرز البناطيل الرياضية العملية على طريقة النجمات العالمية تعرفي عليها

بناطيل رياضية مريحة وعملية تعتبر من اختيارتك الاولى والاساسية في هذه الفترة خصوصاً اثناء الحجر المنزلي. لذلك لا بد من التألق باجمل بناطيل رياضية مريحة وعملية على طريقة النجمات للحصول على اطلالة كاجوال. اليك أجمل بناطيل رياضية مريحة وعملية يمكنك تنسيقها على طريقة اطلالات النجمات العالميات، لتكون من اختيارك في الأيام المقبلة.

لا تتردّد جنيفر لوبيزJennifer Lopez بانتقاء بناطيل رياضية مريحة وعملية خصوصاً عندما تتألق في ساعات النهار باجمل بناطيل رياضية مريحة وواسعة باللون الابيض. فانتقي هذه البناطيل المميزة مع الجاكيتات الرياضية. كما اختاري بأسلوب Bella Hadid بناطيل رياضية مريحة وعملية باللون النيلي مع الاحمر وقومي بتنسيقه مع التوبات البيضاء الضيقة والعصرية بقصاتها.فضلاً عن ذلك، لا تتخلي عن بناطيل رياضية مريحة وعملية على طريقةHadid Gigi وتألقي بأجمل التصاميم السوداء الضيقة مع الفراغات الجانبية التي تضمن لك الراحة أثناء التنقل. كما يمكنك ان تستوحي اطلالاتك الرياضة، من خلال بناطيل Kendall Jennerالسوداء والمفرغة أيضاً من الجوانب وتنسيقها مع الجاكيتات الرياضية والمرجانية بأسلوبها.

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