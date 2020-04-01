الليجنز يتألق بنقوش النمر في ربيع وصيف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يتألق سروال الليجنز بنقوش النمر في ربيع وصيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أنه إلى جانب التوليفة اللونية الأساسية البني /الأصفر تزهو نقوش النمر أيضا بتوليفات لونية جذابة مثل الأحمر البوردو/الأسود والوردي/الأسود لتضفي على المظهر مزيدا من الجاذبية والإثارة.

وعن كيفية التنسيق أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللجينز المزدان بنقوش النمر يتناغم مع قطع فوقية تتسم بالهدوء والبساطة، كالقطع التي تكتسي باللون الأسود أو البني أو درجات الكريمي، وذلك للحصول على إطلالة متوازنة أنيقة.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وشراسة فيمكنها تنسيق سروال الليجنز مع قطعة فوقية تزدان هي الأخرى بأحد نقوش الحيوانات كجلد الثعبان أو الحمار الوحشي.

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