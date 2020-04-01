للرجال وقت الحظر .. طريقة عمل المحشي "ني في ني"

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، يبحث العديد من الرجال، عن طرق سهلة لإعداد الطعام لأنفسهم، من بينها خطوات تحضير المحشي ني في ني في المنزل.

وفيما يلي، خطوات إعداد المحشي ني في ني، والذي يطلق عليه أيضا المحشي الدايت، على طريقة سالي فؤاد، وفقا لما نشرته على موقعها الرسمي:-

مقادير المحشي ني في ني

- ورق كرنب مسلوق في ماء مع ملح وكمون

- عصير طماطم

- حزمة كسبرة مفرومة

- جزر مبشور

- كوسة مبشورة

- كوب لحمة مفرومة معصجة

- ملعقة كبيرة زيت

- بصل مفروم

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- ملح وفلفل وكسبرة جافة

- رشة قرفة

- حزمة شبت مفرومة

- حزمة بقدونس مفرومة

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة كمون

- مرقة خالية الدسم

طريقة تحضير المحشي ني في ني

- وضع الزيت في الحلة، مع إضافة البصل حتى تبدل لونه قليلا.

- إضافة عصير الطماطم داخل الحلة نفسها حتى الغليان، ثم يجري وضع ملح وفلفل ثم ترفع من على النار.

- تخلط جميع المقادير كلها، لتستخدم في "حشو" ورق الكرنب، ثم يترك على النار حتى يطهى جيدًا.