طبيب يحذر من نشر "الغسيل" في البلكونة: قد يصيب بفيروس كورونا

تحذير واضح من نشر الغسيل خلال فصل الربيع، وجهه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، في ظل اختلاط الهواء بكمية كبيرة من الأتربة وحبوب اللقاح.

وقال "بدران"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "DMC"، "مش مستحب يتنشر الغسيل في البلكونة لأن الأتربة هتتراكم، وممكن تكون حاملة للفيروس".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، فإن كورونا يعيش على الأقمشة والقطن مدة 48 ساعة، لذلك يجب غسل ملابسنا يوميًا، وتخصيص مكان لسلة الغسيل من أجل وضع الملابس المتسخة داخلها، والحرص على أن تكون هذه السلّة بعيدة عن حركتنا اليومية، مع عدم تجاهل أو نسيان تنظيف الغسالة ومسحها جيدًا بعد كل غسلة.

الطريقة المثالية لغسيل الملابس وتطهيرها في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا

- ارتداء قفازات يمكن التخلص منها قبل بدء تنظيف الملابس.

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- غسل البدين بالماء والصابون بمجرد إزالة القفازات.

- لا تهز الغسيل المتسخ.

- غسيل الملابس حسب تعليمات الشركة الصانعة.

- استخدام الماء الدافئ.

- يمكن غسل الملابس المتسخة الخاصة بشخص مريض بمفردها، بعيدًا عن ملابس بقية الأسرة.