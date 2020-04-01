بارقة أمل جديدة.. صينية تتعافى من كورونا دون علاج

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد والجميع يبحث عن طرق لمقاومته لحين ظهور العلاج.

وأكد علماء من جامعة "ملبورن" الأسترالية، وفقا للوكالة الروسية، أن جسم الإنسان الذي يملك مناعة جيدة ، قادر على مكافحة فيروس كورونا بنفسه من دون أي أدوية.

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وتفيد مجلة "Nature Medicine"، بأن مواطنة صينية 47 عاما، من سكان مدينة ووهان الصينية، جاءت إلى أستراليا، وبعد أيام نقلت إلى المستشفى بسبب أعراض "كوفيد 19" وهي الضعف، ضيق التنفس، ارتفاع درجة حرارة جسمها، ولاحظ الأطباء أنها لا تعاني من أي أمراض أخرى وليس لها عادات سيئة.

لم يصف لها الأطباء خلال رقودها في المستشفى مضادات حيوية أو أدوية مضادة للفيروسات، بل فقط حقنوها بالوريد بالمحلول اللازم للحفاظ على التوازن المائي في الجسم، وكانت النتيجة أن تعافت هذه المرأة تماما بعد أسبوعين، حيث أظهر تحليل الدم زيادة عدد الخلايا المناعية، كما يحصل عادة عند مكافحة الجسم للأنفلونزا الموسمية.

وتقول الدكتورة كاترين كيدزيرسكا: "أظهرت نتائج دراستنا، أنه على الرغم من أن "كوفيد 19" يسببه فيروس جديد، لكننا نلاحظ عند تعافي الأشخاص الأصحاء سابقا، استجابة مناعية مستقرة، مماثلة لتلك التي تلاحظ عند الشفاء من الإنفلونزا"، وتلك وفقا للعلماء، خطوة مهمة في فهم عملية الشفاء ونتائج الدراسة يمكن استخدامها في تحسين طرق علاج "كوفيد 19".