"متلازمة راي" قد تهدد حياة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن "متلازمة راي" " Reye syndrome " هي مرض خطير يصيب خلايا المخ والكبد، وهي تهاجم الأطفال الصغار والمراهقين بعد الإصابة بعدوى فيروسية كالإنفلونزا والجدري.

كما ترتبط هذه المتلازمة المسماة على اسم مكتشفها عالم الأمراض الاسترالي "راي" ببعض العقاقير مثل حمض "أسيتيل ساليسيليك" (الأسبرين).

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وأوضحت الرابطة أن متلازمة راي تؤدي إلى ورم في الدماغ وتجمع الدهون في الكبد، ما قد يهدد حياة الطفل. وتتمثل الأعراض في الغثيان والقيء والخمول والتشنجات والتشوش الذهني والبلادة والقلق والهياج والعنف، كما قد يدخل الطفل في غيبوبة.

وأضافت الرابطة أن السبب الدقيق لمتلازمة راي غير معروف، ولكن يُعتقد بأنه يتعلق بالأذى الفيروسي في الجسيمات الميتوكندرية (البنى الخلوية المسؤولة عن استقلاب الطاقة).

ويقوم العلاج على تخفيف المتاعب وإنقاذ حياة المريض؛ لذا يلزم علاج الطفل في وحدة العناية المركزة.