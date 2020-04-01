كيفية التعامل مع حروق الكلور خلال استخدامه في التطهير

تعتمد الكثير من ربات البيوت حاليًا، على مادة الكلور لتعقيم وتطهير الأسطح، للوقاية من فيروس كورونا المنتشر، بينما يستخدمه البعض، على أجسامهم مباشرة، ما قد يزيد خطر اصابتها بحروق أو مشاكل بالجلد.

وخلال الفترات الأخيرة، باتت بعض السيدات، يستغثن بسبب حروق أيديهن من الاستخدام المفرط للكلور.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية، أن الكلور مادة مطهرة، ولكن للأرضيات والأسطح وليست للجلد، لما يسببه من ضرر على صحة الإنسان وضيق في التنفس.

وأَضافت "شهاب" في تصريحات لـ"هُن": "أن الأمر قد يصل لحروق بالغة بالجلد".

كيفية التعامل مع حروق الكلور

ونصحت الدكتور داليا شهاب، بعدة نصائح للتعامل مع حروق الكلور، التي جاءت على النحو التالي:

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وضع المنطقه المصابة تحت الماء الجاري.

استخدام كريم ملطف على المنطقة المصابة.

عدم استخدام الثلج نهائيًا حتى لا يزيد من الحرق.

وأكدت "شهاب" في النهاية، أن الوسيلة الصحيحة لتطهير الأيدي هو غسلها بشكل مستمر بالماء والصابون.

وحذرت الاستشاري من خلط الكلور مع الخل، مؤكدة أن تلك المكونات تتفاعل مع بعضها البعض منتجة مواد ضارة بالصحة والتنفس بشكل أخطر من الكورونا.