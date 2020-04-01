للرجال وقت الحظر.. طريقة عمل المسقعة بقشرتها

يبدو أن ساعات حظر التجوال، التي فرضت ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، وأعادت مظاهر التآلف والتلاحم، وجعلت الرجال يمكثون فترات أطول مع زوجاتهن، ويكتشفون مواهب ومهارات لم يكونوا يعرفونها عن أنفسهم، الذين بادروا بالتواجد داخل المطابخ، وإعداد وجبات مختلفة من الطعام. واليك طريقة عمل المسقعة بقشرتها، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير المسقعة باذنجان بطاطس عصير طماطم ثوم بصل فلفل أخضر رومى فلفل أخضر حار زيت Advertisements ملح فلفل أسود طريقة تحضير مسقعة بقشرتها - قطع الباذنجان والبطاطس والفلفل الرومى شرائح وإقليها فى الزيت على النار - شوح البصل والثوم فى الزيت على النار ثم ضيف عصير الطماطم والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود. - رص شرائح الباذنجان والبطاطس والفلفل فى بايركس ثم أضيفى خليط الطماطم. - أدخلى البايركس الفرن حتى تمام النضج ثم قدمه.

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