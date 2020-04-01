خلطبيطة بالصلصة، واحد من الأشهر الأطباق التي قدمها الفيلم الكارتوني الشهير "الفار الطباخ"، وهي وجبة من المطبخ الفرنسي، تُدعى "راتاتوي مشوي"، ويفضلها الكثير بمختلف أعمارهم، خاصة إنها تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الغنية.

قومي بإعدادها اليوم، لأسرتك على طاولتك الأساسية.

مقادير خلطبيطة بالصلصة

ثمرة باذنجان

3 ثمرات كوسة

فلفل ألوان

3 ثمرات طماطم

بصلة حلقات

لحمة مفرومة معصجة

كوب صلصلة

ثوم

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ريحان وروز ماري وزعتر

ملح، فلفل أسود، بهارات (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت

طريقة عمل خلطبيطة بالصلصة

- تقطع الخضروات حلقات متساوية، ثم تتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات.

- تدهن "الصينية" بالزبدة والزيت.

- تمزج الصلصة مع اللحمة المفرومة المعصجة والثوم، ويدهن بعضها في "الصينية".

- ترص الخضروات في "الصينية" على طريقة "الفار الطباخ".

- تدهن الخضروات المرصوصة مرة أخرى بالصلصة.

- يرش الروز ماري والزعتر على الخضروات وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة، حتى تنضج.