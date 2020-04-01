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يعتبر طاجن اللحم بدبس الرمان والجبنة، من الأصناف الشهية، التي لا يختلف عليها اثنان، في الأسرة، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضيرها في المنزل.
مقادير طاجن اللحم بدبس الرمان والجبنة
150 جرام جبنة موزاريلا
ملعقتا زبدة كبيرة
كوبا دقيق
كوب دبس رمان
كيلو لحم (نوع بتلو، أحد أنواع اللحم البقري)
كوب ماء
نصف كوب زيت
نصف ملعقة ملح صغيرة
نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة
طريقة تحضير طاجن اللحم بدبس الرمان والجبنة
قومي بمزج كوبي الدقيق مع الملح والفلفل.
تبلي اللحم مع الدقيق وقومي بقليه في الزبدة حتى يصبح لونه بنياً فاتحاً.
رصي قطع اللحم في صينية ثم وزعي فوقها جبنة الموزاريلا.
نظفي المقلاة وسخّني دبس الرمان فيها مع بعض الزبدة ثم ضيفي ما تبقى من الدقيق.
قلبي الخليط على النار حتى يصبح قوامه سميكاً وتبلي الصلصة بالملح و الفلفل.
اسكبي الصلصة فوق اللحم وضعي الصينية في الفرن حتى يحمر وجه الجبنة، وقدّميها ساخنة بالهنا والشفا.
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