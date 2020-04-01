"أبلة عطية" تتحدى كورونا في القومي لثقافة الطفل

عرض المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، على قناة "يوتيوب"، أُولى حلقات "أبلة عطية"، التي تقدم نصائحها للأطفال بطريقة مبسطة عن كيفية تفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنظافة الشخصية والغذاء الصحي.

تؤدي دور أبلة عطية، الفنانة إيمان صبري، والمادة العلمية تقدمها خبيرة التغذية مروة عادل، موسيقى وائل عوض، إخراج ميسرة خيري، ويأتى ذلك ضمن إطار مبادرة وزارة الثقافة، "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وحققت نجاحًا كبيرًا، وذلك عبر المنصات الإلكترونية، خاصةً قنوات يوتيوب.

رابط الحلقة: