نزعها من الخلف.. طرق الوقاية أثناء خلع الكمامة لتجنب إصابتك بكورونا

وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن مدة بقاء فيروس كورونا المستجد على الأسطح المختلفة، ومنها الكمامة، تصل إلى 7 أيام، لذلك قدمت منظمة الصحة العالمية، حقبة من الإرشادات للوقاية أثناء لَبْس الكمامة.

متى ‏تستعمل الكمامة

إذا كنت بصحة جيدة، فليس عليك أن ترتدي كمامة إلا إذا كنت تسهر على رعاية شخص، تُشتبه إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

كما يمكنك وضع كمامة إذا كنت تعاني السعال أو العطس؟

لا تكون الكمامات فاعلة، إلا إذا اقترنت بالمدوامة على تنظيف اليدين إما بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون، وإذا كنت تضع كمامة، فيجب أن تتعلم الطريقة الصحيحة لارتدائها والتخلص منها.

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كيفية ارتداء القناع واستعماله ونزعه والتخلص منه

أغسل يديك بمادة لفركهما، قوامها الكحول أساسا، أو أغسلهما بالصابون والماء، قبل ارتداء القناع.

غط فمك وأنفك بالقناع، وتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل وجهك والقناع.

تجنب لمس القناع أثناء استعماله، وإن لمسته، فأغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسا، أو أغسلهما بالصابون والماء.

استبدل القناع بآخر جديد بمجرد تعرضه للبلل، ولا تعيد استعمال الأقنعة المعدة لاستعمالها لمرة واحدة.

خلال نزع القناع، احرص على نزعه من الخلف (ولا تلمس مقدمته)، وتخلص منه فورا برميه في حاوية مغلقة، وأغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساساً، أو اغسلهما بالصابون والماء.