تعتبر كيكة الشيكولاته من الحلويات المفضلة، بإختلاف طرق تحضيرها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة، على طريقة الشيف غادة التلى، مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا"، على سي بي سي سفرة. المكونات 2 وربع كوب دقيق. 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر. 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا. 2 بيض. فانيلا. ثلاثة أرباع كوب زيت. 1 ونصف كوب سكر. 3 ملعقة كبيرة كاكاو. 1 كوب لبن. للوجه 1 زبدة (100 جرام). 6 ملعقة كبيرة سكر بودرة. 3 ملعقة كبيرة كاكاو. 1 علبة قشطة. Advertisements توت مشكل . طريقة التحضير لعمل الوجه توضع الزبدة على النار حتى تذوب ويضاف إليها السكر البودرة والكاكاو. ترفع من على النار وتضاف إليها القشطة. لعمل الكيك يخفق السكر مع الفانيليا والبيض والزيت حتى يذوب السكر تماما. يخلط الدقيق مع باكينج باودر والباكينج صودا والكاكاو. يضاف الخليط إلى العجان بالتبادل مع اللبن. يخلط حتى الحصول على خليط متجانس. يصب في قالب كيك ويدخل فرن على درجة حرارة 180 مئوية مدة 45 دقيقة. تقدم مع الصوص سابق التجهيز والتوت.

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