أبرز أعراضها احمرار الجسم.. سلالة جديدة من الحمى القرمزية تظهر في بريطانيا

حذر علماء بريطانيين من إمكانية ظهور سلالة جديدة من البكتيريا القاتلة المسببة للحمى القرمزية، إمكانية تحولها لجائحة عالمية مثل كورونا.

وشهدت المملكة المتحدة زيادة في عدد حالات الحمى القرمزية التي تم الإبلاغ عنها هذا الشتاء وصلت إلى 10433 حالة حتى الآن، مقارنة بـ 7519 حالة في نفس الفترة من العام الماضي، بعض الأطفال أصيبوا بها مرتين هذا الشتاء، بحسب ما ذكره موقع "daily star".

وقال فريق البحث الذي اكتشف السلالة الجديدة، المسماة M1UK، أنها ظهرت في إنجلترا وويلز منذ عام 2010 لتصبح السبب السائد لعدوى Strep A.

ويحتاج المصابون بها للعزل التام ويمكن معالجتها بسهولة بالمضادات الحيوية.

ما هو مرض الحمى القرمزية

الحمى القرمزية هي مرض بكتيري يظهر عند بعض الناس المصابين بالتهاب الحلق العقدي، يظهر على المصابين بها طفح جلدي أحمر برَّاق يغطي معظم الجسم، دائمًا ما تكون مصحوبة بالتهاب الحلق وحُمّى شديدة.

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أعراض الحمى القرمزية

طفح جلدي أحمر

الطفح الجلدي يشبه حروق الشمس ويشبه ورق الصنفرة، وعادة ما يبدأ ظهوره في الوجه أو الرقبة ثم ينتشر على الجذع والذراعين والساقين، إذا تم استمرار الضغط على الجلد المصاب بالاحمرار، فسيصبح لونه شاحبًا.

الخطوط الحمراء

عادة ما تصبح ثَنَيات الجلد حول الفخِذ والإبِطين والمِرفَقين والركبتين والرقبة حمراء داكنة بدرجة أكبر من الطفح الجلدي المحيط.

احمرار الوجه

قد يظهر الوجه ولونه أحمر بحلقة شاحبة حول الفم.

لسان الفراولة

يبدو اللسان بشكل عام أحمر وبه نتوء، وغالبًا ما يكون مُغَطى بطبقة بيضاء في وقت مبكر من الإصابة بالمرض.